Dax-Anleger bleiben vor Powell-Aussagen in Deckung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem frischen Jahreshoch zum Wochenstart haben Dax-Anleger wieder die Köpfe eingezogen.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,1 Prozent auf 15.644 Punkte nach. Vor erhofften Hinweisen auf die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Auftritt im US-Kongress wollten Investoren nicht ins Risiko gehen. "Für die Börsen hängt heute alles daran, wie sehr sich Powell für die nächste Zinssitzung in zwei Wochen in die Karten schauen lässt", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Eine Festlegung auf einen erneuten 25-Basispunkte-Schritt dürfte für Erleichterung sorgen."

Bei den Einzelwerten übernahm Zalando mit einem Kursplus von rund vier Prozent die Führung im Dax. Zwar lägen die präsentierten Zahlen des Online-Modeanbieters etwas unter den Erwartungen, sagte ein Händler. Einige Investoren würden sich aber auf das Margenziel für das Jahr 2025 konzentrieren und zugreifen. Dagegen gaben die Anteilsscheine von Henkel mehr als drei Prozent nach. Der Konsumgüterkonzern erwartet nach einem Umsatzsprung 2022 im laufenden Jahr ein deutlich geringeres Wachstumstempo.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)