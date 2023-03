EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l.: One Square Advisory Services S.à.r.l informiert:

EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Insolvenz/Anleihe

Deutsche Lichtmiete AG – Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren der Deutschen Lichtmiete AG am 13.03.2023, 09:00 Uhr im Amtsgericht Oldenburg



München, 07. März 2023: Im Rahmen des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Deutschen Lichtmiete AG, findet am 13.03.2023, 09:00 Uhr vor dem Amtsgericht Oldenburg eine Gläubigerversammlung statt.



Hintergrund der Gläubigerversammlung ist die Zustimmung zum Abschluss des Kauf- und Übertragungsvertrages vom 31.08.2022.



One Square wird als gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN DE000A2NB9P4, WKN A2NBF2);

2019/2025 (ISIN DE000A2TSCP0, WKN A2TSCP);

2021/2027 (ISIN DE000A3H2UH3, WKN A3H2UH) das Stimmrecht im Interesse der Anleihegläubiger ausüben.



Rückfragen richten Sie bitte an



Kontakt:



One Square

- Lichtmiete -

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail: lichtmiete@onesquareadvisors.com

