Ethereum Kurs bei 1.500 Dollar – Powell forciert Zinsfantasien

Der Ethereum Kurs ist am Dienstag angesichts neuer weiter Zinssorgen unter Druck geraten.

Mit 1.545 Dollar je Einheit kostete eine Einheit im Vergleich zum Vortag zuletzt rund zwei Prozent weniger. Auf Wochensicht büßt der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert fast sechs Prozent ein.

Jerome Powell schürt neue Zinsängste

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat am Dienstag deutlich gemacht, dass die Zentralbank auf die jüngsten starken US-Wirtschaftsdaten bereit sei zu reagieren. Sollten die Daten weiterhin stark ausfallen, könnte dies möglicherweise die Fed dazu veranlassen, dass Tempo im Zinserhöhungszyklus zu forcieren.

„Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher sein wird als zuvor angenommen“, so Powell in den Bemerkungen, die für die Abgabe vor dem Bankenausschuss des Senats vorbereitet wurden. „Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten würde, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.“