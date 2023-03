HENSOLDT - Der große Profiteur

HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: HAG000 - ISIN: DE000HAG0005 - Kurs: 33,600 € (XETRA)

Das für mich wichtigste vorweg: Ich vermeide es möglichst, über Rüstungsaktien wie Hensoldt berichten zu müssen und ich werde solche Werte auch nicht traden. Letztlich aber muss jeder seine eigene Entscheidung treffen und Fakt ist, dass die weltpolitischen Rahmenbedingungen die Aktie in den vergangenen Monaten zu einem der großen Highflyer gemacht hat. Zum Beginn der Ukraine-Krise gab es die Aktie zu Notierungen um 12,50 EUR. Heute muss man für einen Anteilschein fast 35 EUR bezahlen.

Ein Großteil dieser Performance stammt jedoch vom Aufwärtsgap Ende Februar 2022. Im Anschluss an dieses konsolidierte die Aktie lange Zeit seitwärts, bevor zum Jahreswechsel eine neue Kaufwelle gestartet werden konnte. Mit dieser erreicht der Kurs heute ein neues Allzeithoch. Dabei ließen die Bullen in den letzten Tagen auch den Widerstandsbereich um 30 EUR deutlich hinter sich.

Ist die Aktie schon zu teuer?

Die aktuelle Kaufwelle gewann Mitte Januar an Fahrt. Allein von hier aus legte der Kurs um fast 50 % zu und damit drängt sich eine Frage auf: Ist die Aktie schon zu teuer? Auf fundamentaler Ebene muss ich mich diesbezüglich leider zurückhalten. Nur so viel sei gesagt: Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung in der Welt anschaue, skizziert sich für Rüstungsaktien weiterhin ein positives Bild. Weltweit wird wieder aufgerüstet, leider. Unternehmen wie Hensoldt werden davon profitieren.

Aus charttechnischer Sicht kann ein wenig Vorsicht im aktuellen Umfeld nicht schaden. Die Aktie ist kurzfristig überkauft oder anders formuliert, der Trend ist gut gelaufen. Damit würden mich Konsolidierungen kurzfristig nicht wundern. Zumindest rein technisch ergibt sich dabei ein Rückschlagsrisiko bis hin zu ca. 28,70 EUR. Ob man dieses aber ausnutzt, bleibt abzuwarten. Ansonsten ist das Motto „the trend is your friend“ ein guter Wegbegleiter. Kurzfristige Konsolidierungen und Korrekturen bieten neue Chancen auf dem Weg in Richtung 36/38/40 EUR.

Fazit: Grundlegend würde ich in der Hensoldt-Aktie die Longseite favorisieren. Idealerweise aber kann man in den nächsten Tagen eine Konsolidierung bzw. kleine Korrektur für sich nutzen. Wer hingegen Angst hat, die Rally zu verpassen, dem bleibt aktuell nicht viel anderes übrig, als mehr oder minder blind auf den fahrenden Zug aufzupringen.

