OTS: Amaneos / Amaneos: Globaler Player in der Automobilzulieferindustrie (FOTO)

Amaneos: Globaler Player in der Automobilzulieferindustrie (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - - Neuer globaler Automobil-Player mit einem annualisierten Umsatz von 1,2 Mrd. Euro - Vereinigung von drei international agierenden Automobilzulieferern - Verbindet Stärken etablierter Automobilzulieferer mit Vorteilen eines agilen Start-ups Die neu gegründete Holding Amaneos aus Frankfurt am Main vereint von nun an die international agierenden Unternehmen Light Mobility Solutions GmbH (LMS), MoldTecs GmbH und SFC Group. Die Hersteller von kunststoffbasierten Systemen für die Automobilindustrie bleiben dabei operativ eigenständig. Amaneos wird damit zu einem globalen Player in der Automobilindustrie mit über 7.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit und einem annualisierten Umsatz von 1,2 Mrd. Euro. LMS, MoldTecs und SFC Group wurden 2021, 2022 und 2020 von der Mutares SE & Co. KGaA, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München und Shareholder von Amaneos, übernommen und entwickeln sich seit ihrer Zugehörigkeit zur Mutares Group und der Ausgliederung ihrer vorherigen Mutterkonzerne, als eigenständige Unternehmen. SFC Group entwickelt und produziert hochwertige Flüssigkeitstransfersysteme, Dichtungslösungen sowie Mischungs- und Gummikomponenten. LMS bietet als Produzent von Leichtbauteilen ein umfassendes Produktportfolio an Exterieur- und Interieur-Systemen. MoldTecs stellt mithilfe modernster Spritzgussmaschinen Hochleistungskunststoffteile her. Amaneos vereint die drei Unternehmen und damit ihr Angebotsspektrum und schafft durch die Verbindung Synergieeffekte zwischen den Unternehmen, die vielfältig genutzt werden - sei es etwa in der Produktion oder beim Ausbau des globalen Standort- und Liefernetzwerkes. Dies soll in den kommenden Monaten zudem weiterwachsen: So plant MoldTecs den Bau zweier Werke - eins in Nordamerika und eins in China. In diesem Zuge soll sowohl der globale Fußabdruck von Amaneos wachsen als auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Ziel von Amaneos ist es, Automobilherstellern (OEMs) ein Partner zu sein, der die Stärken etablierter Automobilzulieferer mit den Vorteilen eines agilen Start-ups verbindet. Mathieu Purrey, Chief Executive Officer (CEO) bei Amaneos, erläutert : "Born to move - das ist der Leitgedanke, der uns bei Amaneos antreibt. Als globaler Mobilitätspartner wollen wir gemeinsam den kontinuierlichen Fortschritt der OEMs vorantreiben. Indem wir die Synergieeffekte aus dem Zusammenschluss der spezialisierten Automobilzulieferer mit ihrer jahrelangen Erfahrung nutzen, schaffen wir für unsere Kunden mehr Agilität, Flexibilität und Innovationen - ohne Abstriche bei der Qualität." Durch die Zusammenarbeit zwischen LMS, SFC Group und MoldTecs laufen bei Amaneos Fachwissen und Technologien zusammen, die sich umfassend ergänzen. So können die drei Unternehmen OEMs global über die spezialisierten Geschäftsbereiche hinweg mit flexiblen, maßgeschneiderten und innovativen Lösungen unterstützen - und die Mobilität von morgen möglich machen. Purrey weiter: "Unsere Produktions- und Entwicklungsstandorte in der ganzen Welt ermöglichen es uns außerdem, global für unsere Kunden da zu sein und sie flexibel und schnell mit hochwertigen Produkten zu bedienen. Hierzu setzen wir auf kontinuierliche Innovation sowie die Umwälzung neuer und traditioneller Technologien, um mit den sich entwickelnden Bedürfnissen der OEMs Schritt zu halten - und das in allen relevanten Märkten." Über Amaneos: Amaneos ist ein globaler Partner für Automobilhersteller mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir wurden 2023 gegründet, um den Fortschritt der OEMs zu fördern und Synergien zwischen den Unternehmen Light Mobility Solutions GmbH, SFC Group und MoldTecs GmbH zu schaffen. Die Portfoliogesellschaften Light Mobility Solutions GmbH, MoldTecs GmbH und SFC Group bleiben rechtlich unabhängig. Wir sind bereit, die globale Mobilitätsindustrie in großem Maßstab mit Flexibilität, Agilität und Innovation zu beliefern. Pressekontakt: Edelman GmbH Meike Baumann Rundfunkplatz 2 80335 München +49 (0) 69 509546362 mailto:press@amaneos.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168883/5457503 OTS: Amaneos