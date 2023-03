OTS: Bayern Kapital GmbH / Lars Möreke übernimmt Co-Geschäftsführung von ...

Lars Möreke übernimmt Co-Geschäftsführung von Bayern Kapital Landshut/München (ots) - Bei der Bayern Kapital GmbH gibt es einen Wechsel an der Führungsspitze: Zusammen mit der bisherigen Geschäftsführerin Monika Steger wird künftig Lars Möreke die Venture- und Growth-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern leiten. Er kommt von der DB Digital Ventures und übernimmt die Co-Geschäftsführungsrolle von Dr. Georg Ried, der das Unternehmen Ende April in den Ruhestand verlässt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärt: "Mit Lars Möreke konnten wir einen hochqualifizierten, technologieaffinen neuen Geschäftsführer für die Bayern Kapital gewinnen. Ich bin überzeugt, dass Bayern Kapital mit dem neuen Geschäftführungs-Duo Monika Steger und Lars Möreke auch in Zukunft ein unverzichtbarer Motor für die erfolgreiche Entwicklung des Start-up-Standorts Bayern bleibt. Seit der Gründung vor beinahe 30 Jahren hat Bayern Kapital 400 Millionen Euro in über 300 technologieorientierte bayerische Start-ups investiert. Dr. Georg Ried hat an dieser Erfolgsgeschichte lange Jahre an maßgebender Stelle mitgewirkt. Dafür danke ich ihm sehr herzlich und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand." "Die Kombination aus der langjährigen Investment-Erfahrung von Monika Steger bei Bayern Kapital und der Tech-Expertise von Lars Möreke ist ein Erfolgsrezept für die Zukunft von Bayern Kapital. Als neue Doppelspitze werden sie mithelfen, dass im High-Tech-Standort Bayern neue vielversprechende Unternehmensentwicklungen entstehen. Zugleich möchte ich Georg Ried meinen großen Dank aussprechen. Er hat als langjähriges Mitglied der Geschäftsführung entscheidenden Anteil daran, dass Bayern Kapital heute mehr denn je ein international relevanter Standortfaktor für den Freistaat ist", so Dr. Bernhard Schwab, Vorsitzender des Vorstands der Alleingesellschafterin LfA Förderbank Bayern. Bayern-Kapital-Co-Geschäftsführerein Monika Steger sagt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lars Möreke und darauf, mit ihm gemeinsam weiter die Technologiechampions von morgen zu identifizieren und zu fördern. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Dr. Georg Ried für die tolle gemeinsame Zeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Geschäftsführung." Lars Möreke (48) hat in den vergangenen Jahren als Director Mobility & Automotive den Venture-Capital-Arm der Deutschen Bahn (DB Digital Ventures) aufgebaut. In diese Zeit fallen zahlreiche erfolgversprechende internationale Beteiligungen wie What3Words, Teralytics, Connected Signals, Ridecell, Coord, Renovo, InstaDeep oder Kepler Communications. Zuvor war Möreke sechs Jahre lang für die Volkswagen Financial Services AG tätig, wo er Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte vorangetrieben hat. Zu Beginn seiner Karriere hat er in verschiedenen Funktionen bei HERE und im Volkswagen Konzern an Themen rund um die intelligente und vernetzte Mobilität gearbeitet. Bild Lars Möreke: https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2023/03/Lars-Moereke-scaled.jpg Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut ist die Venture-/Growth-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern. Sie begleitet innovative High-Tech-Unternehmen im Freistaat über verschiedene Wachstumsphasen, von Seed bis Later Stage, mit Beteiligungskapital in Höhe von 0,25 bis 25 Mio. Euro. Lücken im VC-Bereich schließt Bayern Kapital oftmals in bewährter Konsortium-Konstellation mit privaten Investoren (Business Angels, Family Offices und Corporate Ventures). Bayern Kapital verwaltet spezialisierte Beteiligungsfonds mit einem Volumen von rund 700 Mio. Euro. Seit der Gründung 1995 auf Initiative der Staatsregierung hat die 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern bislang rund 400 Millionen Euro eigenes Beteiligungskapital in rund 300 Start-ups und Scale-ups aus Branchen wie Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie investiert. So sind in Bayern über 8.000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. Das aktive Portfolio umfasst derzeit über 80 Unternehmen. Beispiele für zahlreiche bahnbrechende Erfolgsgeschichten, die Bayern Kapital bereits früh begleitet hat, sind EOS (heute der weltweit führende Technologieanbieter im industriellen 3D-Druck von Metallen und Kunststoffen), Proglove, Fazua, SimScale, Scompler, egym, Parcellab, Cobrainer, Quantum Systems, Casavi, Riskmethods, Tubulis, Catalym, Immunic, Sirion und viele weitere. http://www.bayernkapital.de Pressekontakt Bayern Kapital: IWK Communication Partner Florian Bergmann Ohmstraße 1, 80802 München +49 89 200030-39 mailto:bayernkapital@iwk-cp.com http://www.iwk-cp.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117740/5457996 OTS: Bayern Kapital GmbH