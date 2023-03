Silberpreis weiter unter Druck – alle Augen auf Jerome Powell

Der Silberpreis befindet sich am Dienstag und damit wenige Stunden vor einer bedeutenden Rede durch Jerome Powell unter Druck. Auch am Mittwoch tritt das Fed-Oberhaupt vor die Öffentlichkeit. Anleger dürften die Worte womöglich auf die Goldwaage legen und in gewohnter Manier nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.

Laut IG-Indikation kostet eine Unze (Kassa) am Mittag knapp unter 21 Dollar, was einem Verlust im Vergleich zum Vortag von 0,35 Prozent entspricht.

US-Notenbankchef sagt am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aus

Mit Spannung blicken die Märkte auf einen Auftritt durch US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats ab 16:00 Uhr. Auch zur Wochenmitte gilt der Blick dem Fed-Chef zur gleichen Uhrzeit.

Gut möglich, dass sich Powell in puncto zukünftiger US-Geldpolitik allerdings nicht in die Karten schauen lässt, zumal am Freitag neue Arbeitsmarktdaten publik werden.