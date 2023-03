Spanien: Industrieproduktion gibt merklich nach

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Industrieproduktion zu Jahresbeginn überraschenderweise gesunken. Im Januar sank die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Dezember war die Produktion noch um 0,8 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Produktion im Januar um 0,4 Prozent./jsl/bgf/stk