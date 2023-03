Verbund-Anleger freuen sich

Der heutige Dienstag war ein guter Bösentag für die Verbund-Aktie. Bei Tagesende notierte das Papier 78,80 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungspreis von 78,00 € 0,70% zu.

Auch wenn das Tagesergebnis heute wie gestern positiv war, sah es teilweise nicht so aus. So wurden die vorigen Tiefstkurse alle unterschritten. Dann wiederum stieg der Aktienkurs aber auch wieder über das Niveau von gestern hinaus.

Auf dem Tageshoch hätte man auch 79,60 € für die Aktie bekommen können.

Offenbar etabliert sich bei Verbund ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,77% an.

Der Blick auf die vergangenen 12 Monate und die eingebüßten -8,37% überschattet die Freude über den heutigen Gewinn.