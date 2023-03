Zinserhöhungen gehen weiter

Finanzmärkte warten auf Fed-Chef

US-Volkswirtschaft hat Zenit überschritten

Wichtige Hinweise

Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.



Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.



Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.



Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.



Herausgeber

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart





Der deutsche Aktien-Leitindex DAX legte gestern zu Wochenbeginn um 0,5% zu. Aus dem Handel ging er mit 15.654 Punkten, nur unwesentlich tiefer als das im Tagesverlauf erklommene neue Jahreshoch von 15.678 Punkten. In dieses Bild passt ein aufwertender Euro, der nunmehr wieder mit der Marke von 1,07 USD flirtet. Auch notiert der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte Brent nahe eines Fünf-Wochen-Hochs. Die US-Börsen wollten all diese Euphorie gestern nicht teilen; der S&P 500 kam per Saldo so gut wie gar nicht von der Stelle. Die Händlerinnen und Händler im US-Wertpapiergeschäft schauen heute mit großen Augen nach Washington. Fed-Chef Powell berichtet turnusgemäß dem Bankenausschuss des US-Senats über die Geldpolitik seines Hauses. Im Vordergrund der Diskussion: das Verhältnis von Realwirtschaft und Teuerung. Wie viel Abschwächung der Wirtschaftsleistung wird die US-Notenbank in Kauf nehmen, um die überbordende Inflation zu bändigen? Nach unserer LBBW Research-Prognose wird der Fed-Leitzins bis Ende des kommenden Quartals um insgesamt 75 Basispunkte ansteigen. Der dann erreichte Zinsgipfel wird nach unserem Dafürhalten eher ein Plateau darstellen; erst im kommenden Jahr mag es mit der Target Rate wieder abwärts gehen: "higher for longer".Die US-Wirtschaft zeigt mittlerweile an den verschiedensten Stellen einen nachlassenden Elan. So schwächelt der Immobiliensektor bereits längere Zeit vernehmlich. Die Renditestrukturkurve ist schon länger invertiert, und der zusammengefasste Index der US-Frühindikatoren weist seit zehn Monaten nach unten. Gestern wurde ein Rückgang der Aufträge in der US-Industrie per Januar um 1,6% gegenüber dem Vormonat gemeldet. Zur Jahresmitte 2022 überschritt die Zeitreihe einen Zenit; seither weist der Trend nach unten. Heute am frühen Morgen meldet sich das Statistische Bundesamt mit Zahlen zu den Aufträgen der deutschen Industrie per Januar zu Wort. Auch hier kennzeichnet ein abnehmender Trend das Bild. 2022 lieferten acht der zwölf Monate ein negatives Ergebnis. Für Dezember ergab sich ein Minus Jahr über Jahr von 1,4%. Das über die Corona-Zeit aufgebaute Auftragspolster ist zwar weiterhin üppig, aber es schmilzt seit einem Dreivierteljahr peu à peu ab. Heute mag es bei alledem einen kleinen Tick aufwärts gehen.