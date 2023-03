Aktien New York: Indizes wenig bewegt nach Kursrutsch vom Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag Konsolidierung angesagt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Mittwoch kaum.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verharrte nahezu bei 32 863,61 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte geringfügig auf 3988,37 Punkte zu. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,03 Prozent auf 12 155,67 Punkte nach oben.

Die Angst vor schneller steigenden Leitzinsen hatte an den US-Börsen am Dienstag einen Kursrutsch ausgelöst. Der Notenbankchef Jerome Powell hatte gesagt, das endgültige Zinsniveau werde wahrscheinlich höher sein als bisher angenommen und die Fed könne das Tempo bei den Zinserhöhungen anziehen./la/he