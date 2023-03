DAX: Index knickt ein

Nach ersten Ergebnissen vom Bankenausschuss des Senats in den USA wird die FED an ihrem strikten Zinskurs festhalten und bekräftigt Ende März eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt. Promt reagierten die Aktienmärkte verstimmt auf diese Aussagen und schmierten infolgedessen ab, der DAX fiel auch nachbörslich weiter zurück.

An den Terminmärkten wird für die Fed-Sitzung am 22. März eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt erwartet, nachdem die Märkte auf eine sanftere Finanzpolitik gehofft hatten. Für den DAX ging dieser Schuss trotz eines frischen Jahreshochs klar nach hinten los.

Er verlor im regulären Handel auf 15.559 Punkte, nachbörslich ging es sogar auf 15.524 Zähler weiter abwärts. Damit deutet sich ein eindeutiger Fehlausbruch über die Jahreshochs von 15.658 Punkten aus Februar an, wodurch nun die laufende Seitwärtsspanne weiter fortgesetzt werden dürfte.

Aber auch Rohöl der Nordseesorte Brent Crude stürzte nahezu ins Bodenlose ab und gab auf 83,68 Dollar je Fass zum Handelsschluss nach, ebenfalls heftige Rückschläge gab es bei Gold und dem Währungspaar Euro zum US-Dollar.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo aus Januar (saisonbereinigt) sowie der Kreditvergabe aus Februar vorgelegt. Darüber hinaus noch den Index der Frühindikatoren per Januar und dem Economy Watchers Sentiment per Februar. Deutschlands Einzelhandelsumsätze aus Februar (Real) stehen zusammen mit der Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Januar um 8:00 Uhr auf der Agenda, um 11:00 Uhr wird das endgültige BIP für das abgelaufene Jahr der EWU kommuniziert.

Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, um 14:50 Uhr sollte sich der Blick der Investoren auf den ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Februar richten. Um 14:30 Uhr steht das US-Handelsbilanzsaldo per Januar auf der Agenda. Ab 16:00 Uhr geht es mit der Anhörung von FED-Chairman Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses weiter.