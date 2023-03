Deutscher Einzelhandel startet verhalten ins Jahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel ist verhalten ins neue Jahr gestartet. Im Januar gingen die Umsätze gegenüber dem Vormonat real (preisbereinigt) um 0,3 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem deutlichen Zuwachs um 2,3 Prozent gerechnet. Nominal, also inklusive Preissteigerungen, gingen die Umsätze auf Monatssicht um 0,7 Prozent zurück. Der reale Umsatz mit Lebensmitteln legte zu, während mit anderen Waren preisbereinigt weniger erlöst wurde./bgf/stk