Diskussion mit Habeck und Söder zum Auftakt der Handwerksmesse

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Mittwoch (13.30 Uhr) zur Eröffnung der Internationalen Handwerksmesse in München erwartet. Zum Auftakt der fünftägigen Messe will er auf dem Podium mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sowie Handwerkerinnen und Handwerkern über Wege "raus aus der Krise" sprechen.

Energiepreise, Konjunkturrückgang und Inflation machen auch dem Handwerk zu schaffen, die Nachfrage ist in den vergangenen Monaten zurückgegangen, wie der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) vor der Messe mitteilte. Jeder dritte Betrieb rechne mit schlechteren Geschäften im laufenden Halbjahr.

Zum deutschen Handwerk zählen eine Million Betriebe mit fast 5,6 Millionen Selbstständigen und Beschäftigten sowie 360 000 Lehrlingen. Eine große Sorge für das Handwerk ist der fehlende Nachwuchs. Schon heute fehlen 250 000 Handwerker, 19 000 Lehrstellen blieben unbesetzt. Von der Politik fordert der Verband, bei der Berufsorientierung in den Schulen der beruflichen Ausbildung mehr Gewicht zu geben.

Am Freitag wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum "Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft" mit den großen Wirtschaftsverbänden BDI, BDA, DIHK und ZDH auf der Handwerksmesse erwartet./rol/DP/zb