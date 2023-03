Erholte US-Börsen halten Dax stabil

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15 706 Punkten bleibt damit in Sichtweite. Unterstützung kommt wieder aus den USA, denn dort erholte sich die Börse an der Wall Street weitgehend von ihren Vortagesverlusten. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen schlossen am Mittwoch sogar im Plus.

Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,13 Prozent auf 15.611,87 Punkte nach. Der MDax verlor 0,74 Prozent auf 28.600,22 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,21 Prozent auf 4279,63 Zähler.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress die Sorge vor doch wieder schneller steigenden Leitzinsen etwas gedämpft. «Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen», sagte er. Seine Aussagen am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats waren noch klar in Richtung erneut deutlicherer Zinsanhebungsschritte interpretiert worden.