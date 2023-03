Europas Anleger nach Powells Zinshammer wie gelähmt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger wagen sich nach dem Einnorden auf einen wieder strengeren Zinspfad durch US-Notenbank-Chef Jerome Powell weder vor noch zurück.

"Eine Rückkehr zu 50 Basispunkten, nachdem die Fed erst auf der letzten Sitzung das Tempo auf 25 Basispunkte reduziert hatte, kommt einem impliziten Fehlereingeständnis der Fed gleich", sagten die Devisen-Strategen der Commerzbank mit Blick auf die Aussagen des Fed-Chefs. "Sie signalisiert aber auch, dass sie auf neu auftretende Inflationsrisiken umgehend aggressiv reagiert, was ihre Glaubwürdigkeit angesichts des weiterhin höchst unsicheren Ausblicks stärkt." Der Dax stabilisierte sich nach seinen Verlusten von Dienstag und stand am Mittwochmittag 0,2 Prozent höher bei 15.585 Punkten. Der EuroStoxx50 trat bei 4281 Zählern auf der Stelle.

Die Fed werde die Zinssätze wohl kräftiger als erwartet anheben müssen, um auf die jüngsten Konjunkturdaten zu reagieren, hatte Powell am Dienstag vor dem Kongress gesagt. An den Terminmärkten wird für die Fed-Sitzung am 22. März nun eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet. Neben weiteren Aussagen des Fed-Chefs in der fortgesetzten Anhörung warten die Anleger auch auf Arbeitsmarktdaten des privaten Anbieters ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag bieten. Am Abend steht der Fed-Konjunkturbericht Beige Book an. Gemischte Signale kamen von der deutschen Wirtschaft: Die Unternehmen fuhren im Januar das kräftigste Produktionsplus seit Mitte 2020 ein, während der Einzelhandel mit einem Umsatzminus ins Jahr startete.

KING DOLLAR IM VORTEIL - ANLEIHERENDITEN ZIEHEN AN

An den Devisenmärkten stieg der Dollar-Index um 0,2 Prozent auf 105,88 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit etwas mehr als drei Monaten. "Der Dollar wird dank der falkenhaften Fed auf kurze Sicht in den kommenden Wochen Rückenwind haben", sagte Devisenstratege Dane Cekov vom Bankhaus Nordea. Der Euro stand mit 1,0523 Dollar auf einem Acht-Wochen-Tief.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen im kurzlaufenden Bereich an. Die zweijährigen US-Treasuries wurden mit 5,084 Prozent verzinst nach 5,011 Prozent am Dienstag. Die zweijährigen Bundesanleihen rentieren mit 3,367 Prozent nach 3,317 Prozent.

KARTELLVERDACHT BEI SYMRISE - CONTI SPURTET IM DAX DAVON

Adidas vergraulte die Anleger mit einer Dividendenkürzung. Die Aktien gaben bis zu 2,8 Prozent auf 140,40 Euro nach. Eine kleine Enttäuschung sei auch der Dividendenvorschlag von Symrise gewesen, sagte DZ-Bank-Analyst Thomas Maul. Zudem sind die weltweit führenden Duft- und Aromenhersteller wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen in das Visier der Kartellbehörden geraten. Die Aktien von Symrise fielen daraufhin um bis zu 4,3 Prozent auf 91,52 Euro. Damit standen sie so tief wie zuletzt vor knapp drei Jahren. Givaudan tauchten um bis zu 3,9 Prozent auf ein Fünf-Monats-Tief ab.

Dafür legten sich Anleger Aktien von Continental ins Depot. Der Autozulieferer hat den Betriebsgewinn trotz massiver Kostenerhöhungen überraschend gesteigert. Die Papiere waren mit einem Plus von 7,4 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 78,08 Euro größter Dax-Gewinner.

Eine um 40 Prozent gekürzte Dividende stieß den Anlegern bei Admiral sauer auf. Die Aktien des britischen Kfz-Versicherers rutschten in der Spitze um 9,4 Prozent ab und standen so tief wie seit November nicht mehr. Die Konkurrenten Direct Line und Beazley ließen ebenfalls Federn und gaben bis zu 2,6 Prozent nach.

