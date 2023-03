Minus 9 Prozent – BVB Aktie stürzt nach Champions-League-Aus ab

BVB-Aktionäre müssen am Mittwoch und damit wenige Stunden nach dem Aus in der UEFA-Champions-League für einen Anteilsschein der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA weniger als 4 Euro auf den Tisch legen, was einem Minus gegenüber dem Vortag in Höhe von rund 9 Prozent entspricht. Gleichzeitig ist dies der tiefste Stand seit Anfang Januar.

Borussia Dortmund verliert mit 2:0 gegen den FC Chelsea und scheidet aus Königsklasse aus

Anleger haben die BVB Aktie am Mittwoch lediglich mit spitzen Fingern angefasst und regelrecht abgestraft. Das Ausscheiden aus der finanziell lukrativen Königsklasse scheint offensichtlich stärker aufs Konto zu schlagen als gedacht. Damit kassiert der BVB keine 10,5 Millionen Euro für das Erreichen des Viertelfinales der UEFA-Champions-League. Im Halbfinale hätten 12 Millionen Euro und im Finale 15 Millionen Euro gewunken. Für den Sieger des Wettbewerbs warten 4 Millionen Euro.