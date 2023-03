Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Verteidigungsminister

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zum Verteidigungsminister:

"Minister, also politische Chefs, haben es doppelt schwer. Sie müssen nicht nur in ihr eigenes Haus hinein wirken, sondern sich zugleich den Wünschen ihrer Partei fügen und den Zwängen der Koalition unterwerfen - und all das auch noch im grellen Licht der medialen Öffentlichkeit. Noch hat Boris Pistorius seine 100 Tage nicht voll, doch schon jetzt zeigt sich, dass der Bundesverteidigungsminister vieles richtig macht und vor allem viel besser als seine Vorgängerin. Die Nagelprobe für einen gelungenen Einstand werden die Haushaltsverhandlungen für 2024 werden. Setzt er sich hier durch, wird die Truppe hinter ihm stehen und mit ihm für die notwendigen Reformen kämpfen."/yyzz/DP/he