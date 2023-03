Solide Performance für Verbund-Aktie

Der heutige Mittwoch war ein guter Bösentag für die Verbund-Aktie.

Bei Börsenschluss hatte das Wertpapier dann 2,03% zugelegt. Absolut bedeutete dies einen Zuwachs von 1,60 € gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 78,80 €.

Offenbar etabliert sich bei Verbund ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,70% an.

Ungeachtet des heutigen Gewinnes haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Verbund-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -7,11% eingebüßt.