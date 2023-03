USA: Defizit in der Handelsbilanz vergrößert sich weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit im Außenhandel der USA ist zu Beginn des Jahres weiter gestiegen. Im Januar legte es um 1,1 Milliarden auf 68,3 Milliarden US-Dollar zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt ein noch etwas höheres Defizit von 68,7 Milliarden Dollar erwartet.

Das Handelsdefizit der USA ist chronisch, da die Vereinigten Staaten ein typisches Nettoimportland sind. Finanziert wird das Defizit der größten Volkswirtschaft der Welt durch die Auslandsverschuldung. Die Kapitalmärkte der USA gelten als besonders attraktiv, unter anderem weil die Vereinigten Staaten mit dem Dollar über die Weltleitwährung verfügen./jkr/bgf/mis