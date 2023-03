Voestalpine beendet den heutigen Tag in der Nähe des Zwölf-Monats-Hochs

Heute lief es gut für die Voestalpine-Aktie.

Die Aktie legte zu ihrem Eröffnungspreis heute 0,28 € zu. Beim Schlusskurs von 35,88 € bedeutete dies dann einen beträchtlichen Kursgewinn von 0,79%. Halten war heute die richtige Strategie, die Aktie verabschiedete sich heute auf ihrem Höchstkurs. Die Freude bei Voestalpine über den Zuwachs an diesem Mittwoch dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-1,55%) in Grenzen halten. Treue Voestalpine-Anleger können sich übrigens zusätzlich freuen, denn die Aktie legte in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 31,81% zu.