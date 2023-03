Wienerberger gibt leicht um -0,20% nach

Die Wienerberger-Aktie verabschiedete sich heute mit leichten Verlusten.

Der Preis gab im Laufe des Tages leicht auf 29,72 € nach. Der Tagesschlusskurs lag damit um -0,20% unter dem Preis bei Börseneröffnung von 29,26 €.

Die Talfahrt bei Wienerberger hält augenscheinlich also auch am heutigen Mittwoch an, wobei die Verluste des Vortages mit -0,67% heftiger ausfielen.

Trotz des heutigen kleinen Verlustes ergibt sich noch ein auffälliger Gewinn von 16,92% über die letzten zwölf Monate.