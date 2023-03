Zinseinnahmen und Berlin-Hyp-Übernahme steigern Gewinn der LBBW

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ihren Gewinn mit der Übernahme des Immobilienfinanzierers Berlin Hyp mehr als verdoppelt.

Das Ergebnis vor Steuern stieg 2022 auf 1,87 Milliarden Euro von 817 Millionen im Vorjahr, wie die LBBW am Mittwoch mitteilte. Darin enthalten sind einmalige Sondereffekte von 972 Millionen Euro durch die Konsolidierung der Immobilienbank Berlin Hyp, die die LBBW im Juli übernommen hatte. Das um diese Effekte bereinigte operative Ergebnis wuchs im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 901 Millionen Euro. "Wir haben unsere selbstgesteckten Ziele deutlich übertroffen und die Bank zugleich strategisch weiterentwickelt", sagte LBBW-Chef Rainer Neske.

Vor allem das Zinsergebnis aus dem Geschäft mit Privatkunden in den Sparkassen, sowie mit Immobilien- und Projektfinanzierungen kurbelten die Ergebnisse der LBBW an. Der Zinsüberschuss stieg um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die Übernahme des Immobilienfinanzierers Berlin Hyp erhöhte das Neugeschäftsvolumen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung auf 14 Milliarden Euro. Die Risikovorsorge blieb mit 239 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Das Institut verfügt aktuell über Rücklagen von insgesamt rund 800 Millionen Euro, womit sich die LBBW auf "eventuelle größere Verwerfungen gut gerüstet" sieht. Für das laufende Jahr erwartet Bankchef Neske jedoch angesichts der starken konjunkturellen Unsicherheiten ein Vorsteuerergebnis unter dem Vorjahresniveau.

(Bericht von Marta Orosz, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)