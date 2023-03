EQS-News: HPW Metallwerk gewinnt große Elektromobilitätsaufträge und investiert in einen dritten Produktionsstandort

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Expansion

HPW Metallwerk gewinnt große Elektromobilitätsaufträge und investiert in einen dritten Produktionsstandort



09.03.2023 / 09:00 CET/CEST

Verdoppelung der Produktionskapazität von Hochleistungsdrähten für E-Mobility in Garsten (Nähe Automobilzentrum Steyr / Oberösterreich)

Investitionsvolumen liegt bei rd. 45 Mio. Euro

Produktionsstart für Mitte 2024 geplant Linz, 9. März 2023 – Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für die Industrie, hat von namhaften, global agierenden Automobilherstellern großvolumige Aufträge im Bereich Elektromobilität erhalten und investiert in einen weiteren Standort, um die anhaltend hohe Nachfrage für E-Mobility zu bedienen. Die beiden bestehenden Produktionswerke in Linz und Leonding werden um die Niederlassung in Garsten (Nähe Automobilzentrum Steyr/Oberösterreich) erweitert. Dazu wurde ein 11.000 m2 großes Gelände mit bereits vorhandener Bebauung für ein Werk zur Produktion von Hochleistungsdrähten erworben. HPW wird in den kommenden Monaten die Gebäude umbauen und modernste Produktionsanlagen installieren, mit denen PAI-isolierte Kupferflachdrähte hergestellt werden können. Dies ermöglicht eine Verdoppelung gegenüber den aktuellen Kapazitäten. Der Produktionsstart ist für Mitte 2024 geplant. An dem neuen Standort in Oberösterreich entstehen so rd. 60 zusätzliche Arbeitsplätze. Das Investitionsvolumen beläuft sich insgesamt auf rd. 45 Mio. Euro. Die Finanzierung ist bereits gesichert. Mit den isolierten Kupfer-Hochleistungsdrähten von HPW können der Wirkungsgrad und damit die Effizienz von Elektromotoren in E-Fahrzeugen deutlich gesteigert sowie Schnellladekapazitäten erheblich verbessert werden. Dr. Ewald Koppensteiner, CEO von HPW: „Das zusätzliche Werk Garsten bedeutet einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von HPW. Damit tragen wir der hohen und ständig steigenden Nachfrage nach Hochleistungsdrähten für Elektromobilität Rechnung und leisten einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende. Unser neuer Produktionsstandort entsteht in einem der wichtigsten Zentren der europäischen Automobilindustrie mit besonderem Fokus auf elektrischen Antriebstechnologien. Das verkürzt Lieferketten und eröffnet uns weitere Absatzmöglichkeiten.“ Über HPW HPW, high performance wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologien und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. http://www.hpwires.com Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Ralf Droz Tel.: +49 (0)69-905505-54 E-Mail: HPW@edicto.de

