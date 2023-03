Espace Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Espace Real Estate AG: Sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2022 für Espace



09.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Espace Real Estate Holding AG

Zuchwilerstrasse 43, CH-4500 Solothurn

+41 32 624 90 00, www.espacereal.ch, info@espacereal.ch

Valorennummer 255740 Medienmitteilung Solothurn, 9. März 2023 Sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2022 für Espace Operativer Periodengewinn stieg um 8,2 Prozent auf 18,2 Millionen Franken (Vorjahr 16,9 Millionen Franken).

Periodengewinn 2022 von 21,4 Millionen Franken (Vorjahr 22,8 Millionen Franken).

Markante Senkung des Leerstandes der Renditeliegenschaften auf 3,9 Prozent (Vorjahr 5,3 Prozent).

Erfolgreiche Neuakquisition einer Wohnüberbauung mit 75 Wohnungen in Zuchwil SO.

Beabsichtigte Kapitalerhöhung zur nachhaltigen Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 26. April 2023 die Ausschüttung einer erhöhten Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 5.75 pro Aktie (Vorjahr CHF 5.50).

Wahlvorschlag zuhanden der Generalversammlung von Frau Anouk Marazzi als zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats. Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) blickt erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Erlöse aus Vermietung konnten wesentlich gesteigert werden und die Leerstandsquote sank markant, was insgesamt zum sehr erfreulichen operativen Ergebnis beitrug. Zusätzlich konnte die Ertragskraft mit einer bedeutenden Akquisition und der erfolgreichen Erstvermietung von 93 sanierten Wohnungen weiter ausgebaut werden. Mit der Baueingabe von zwei Wohnbauprojekten mit insgesamt 117 Wohnungen steht ein nächster Wachstumsschritt bevor.



Espace erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen operativen Periodengewinn von 18,2 Millionen Franken (Vorjahr 16,9 Millionen Franken), exklusive Neubewertung und Erfolg aus Verkauf von Liegenschaften. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von rund 8,2 Prozent.



Der Periodengewinn inklusive Neubewertung und Erfolg aus Verkauf von Liegenschaften betrug 21,4 Millionen Franken (Vorjahr 22,8 Millionen Franken). Im Vorjahr beeinflusste ein einmaliger Erfolg aus Verkauf von Liegenschaften und ein höherer Neubewertungsgewinn das Ergebnis positiv.



Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 26. April 2023 die Ausschüttung einer erhöhten Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 5.75 pro Aktie (Vorjahr CHF 5.50). Diese Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven erfolgt für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz vollumfänglich steuerfrei.



Der Wert des gesamten Immobilienportfolios per Ende 2022 betrug 781,8 Millionen Franken (Vorjahr 738,1 Millionen Franken). In der Berichtsperiode wurden ein nicht strategiekonformes Industriebauland in Oensingen SO und ein Gewerbegebäude in Grenchen SO veräussert. Nebst den Investitionen in das Immobilienportfolio und dem Erfolg aus Neubewertungen trug die Akquisition einer Wohnüberbauung mit 75 Wohnungen in Zuchwil SO positiv zu dieser Wertsteigerung bei. Der durchschnittlich nominale Diskontierungssatz zur Herleitung der Verkehrswerte der Liegenschaften lag per 31. Dezember 2022 bei 3,99 Prozent (Ende 2021: 4,11 Prozent).



Die Erlöse aus Vermietung stiegen im Berichtsjahr auf 35,6 Millionen Franken (Vorjahr 34,5 Millionen Franken). Dieses Wachstum lässt sich nebst den gesunkenen Leerständen einerseits auf die neu zugekauften Liegenschaften sowie die erfolgreiche Erstvermietung von 93 sanierten Wohnungen zurückführen.



Der Leerstand der Renditeliegenschaften sank markant auf 3,89 Prozent (5,30 Prozent) per Ende 2022.



Einen besonderen Schwerpunkt legte Espace im Jahr 2022 auf die Nachhaltigkeit bzw. Umweltleistungen des Portfolios. Im Berichtsjahr konnte die Gesellschaft ihre CO 2 -Emissionen kontinuierlich senken, und zwar von 18.1 kgCO 2 eq/m2 im Vorjahr auf 14.4 kgCO 2 eq/m2. Einen positiven Beitrag zu dieser Reduktion leistete einerseits der umweltbewusste Ansatz bei den Sanierungsprojekten, welche alle mit Photovoltaikanlagen ergänzt wurden, und andererseits die bevorstehende Zertifizierung zweier Liegenschaften nach dem «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz» (SNBS).



Die grosse Unsicherheit an den Finanzmärkten wirkte sich auch auf die Espace-Aktie aus. Der Aktienkurs des Titels fiel in der Berichtsperiode um -7,10 Prozent von CHF 183.00 auf CHF 170.00 (Vergleich: -9,00 Prozent SXI Real Estate® Shrs Broad TR Index). Zusammen mit der ausgeschütteten Dividende von CHF 5.50 resultierte im Berichtsjahr 2022 eine Gesamtrendite von -4,10 Prozent.



Wahlvorschlag zuhanden der Generalversammlung

An der ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2023 wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Frau Anouk Marazzi, als zusätzliches fünftes Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen. Frau Marazzi ist Rechtsanwältin und Inhaberin der Anouk Marazzi Immobilien GmbH.



Geplante Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beabsichtigt im laufenden Jahr eine Kapitalerhöhung aus dem von der Generalversammlung 2022 genehmigten Kapital durchzuführen, mit der rund 35 Millionen Franken Erlös generiert werden soll. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre. Mit der zeitnahen Investition dieser zusätzlichen Mittel in die konkrete Investitionspipeline soll der profitable Wachstumskurs von Espace nachhaltig fortgesetzt werden. Anlässlich der Generalversammlung vom 26. April 2023 wird der Verwaltungsrat weitere Einzelheiten bekanntgeben.



Ausblick

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sehen eine verstärkte Nachfrage nach Mietwohnungen im Marktgebiet von Espace und gehen davon aus, dass dieser Trend längerfristig anhalten wird. Eine speziell hohe Nachfrage lässt sich insbesondere bei Liegenschaften feststellen, welche auf Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit ausgerichtet sind. Espace verfolgt seit längerem eine nachhaltige Strategie, welche wirtschaftliche, soziale und ökologische Leistungen priorisiert. Bei zukünftigen Projekten wird weiter entsprechend daran festgehalten.

Der Markt für die Vermietung von kommerziellen Mietflächen bleibt anspruchsvoll. Espace ist aber dank der Nähe zu ihrer Mieterschaft in der Lage, Veränderungen frühzeitig zu antizipieren und geeignete Massnahmen in die Wege zu leiten.

Im Jahr 2023 liegt der Fokus des Unternehmens auf der effizienten Umsetzung der zahlreichen Projekte, sowie der weiteren Optimierung und Dekarbonisierung des Immobilienportfolios.

Espace ist innovativ und erfahren zugleich und deshalb für weiteres profitables Wachstum bereit. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass der Markt in diesem Jahr interessante Opportunitäten bieten wird. Wir erwarten ein solides Jahresergebnis 2023.



Ausführliche Berichterstattung

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wird heute, 9. März 2023, 07:00 Uhr, auf www.espacereal.ch publiziert und steht dort zum Download bereit.



Am gleichen Tag geben ihnen Verwaltungsratspräsident, Dr. Andreas Hauswirth, und CEO, Lars Egger, einen Einblick in das vergangene und einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr. Der Webcast steht auf der obengenannten Website ab 09:00 Uhr zur Verfügung.



Weitere Auskünfte erteilen: Lars Egger Christian Froelicher Vorsitzender der Geschäftsleitung Leiter Finanzen / Mitglied der Geschäftsleitung 032 624 90 00 032 624 90 04 lars.egger@espacereal.ch christian.froelicher@espacereal.ch www.espacereal.ch www.espacereal.ch

Wichtige Termine

26.04.2023 Generalversammlung

08.09.2023 Publikation Halbjahresergebnis 2023



Über Espace

Die Espace Real Estate Holding AG (Espace) ist eine Immobiliengesellschaft mit Fokus auf die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Luzern und Schaffhausen. Das Immobilienportfolio von Espace im Gesamtwert von 781,8 Millionen Franken ist breit diversifiziert mit einem hohen Anteil Wohn- und verschiedenen kommerziellen Nutzungen und gewährleistet regelmässige, stabile Erträge. Mit eigenen Entwicklungs- und Sanierungsprojekten schafft Espace attraktive, bedarfsgerechte und nachhaltige Wohnräume und Gewerbeflächen und steigert laufend den Wert ihres Portfolios. Espace ist solid finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 43,1 Prozent und lässt ihre Aktionäre über eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an ihrem Erfolg teilhaben. Die Aktien der Espace werden auf den elektronischen Handelsplattformen der Berner Kantonalbank (OTC-X) und der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich gehandelt.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Medienmitteilung (PDF)

Ende der Adhoc-Mitteilung