Europas Börsen bröckeln ab - Zinssignale verunsichern

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Sprung auf ein Dax-Jahreshoch kehrt die Vorsicht an die europäischen Aktienmärkte zurück.

Der deutsche Leitindex und sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, fielen am Donnerstagvormittag um je 0,4 Prozent auf 15.575 und 4270 Punkte. Auch nach den zwei Anhörungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell seien die Anleger nicht wirklich schlauer, wie weit und wie schnell die Leitzinsen in den USA in den kommenden Monaten steigen werden, sagte Jürgen Molnar, Marktstratege beim Broker RoboMarkets. Powell hatte am Mittwoch seine Botschaft bekräftigt, dass die Zinssätze möglicherweise schneller steigen würden. Er betonte jedoch, dass die Entscheidung später in diesem Monat von Wirtschaftsdaten abhängen würde. Dennoch habe die Angst vor einer Tempoverschärfung der Federal Reserve den Börsen einen kräftigen Dämpfer verpasst, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Der Dax dürfte seinen Schlingerkurs fortsetzen."

Die Finanzmärkte preisen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung der Fed im März ein, gegenüber etwa 30 Prozent zu Beginn der Woche. Der US-Dollar-Index, der den Wert des Greenbacks im Vergleich zu einem Korb wichtiger anderer Währungen misst, bewegte sich nahe einem Drei-Monats-Hoch bei 105,57 Punkten.

ARBEITSMARKTDATEN KÖNNTEN RICHTUNGSWEISEND SEIN

Vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am Freitag steige die Nervosität an den Märkten, sagten Börsianer. "Die Frage, vor der wir stehen, ist daher, ob die wirtschaftliche Wiederbeschleunigung im Januar ein Ausreißer oder ein Trend war", sagte Thierry Wizman, Devisen- und Zinsstratege von Macquarie. Von Reuters befragte Experten erwarten für Februar ein Stellenplus von 200.000 nach einem Zuwachs von 517.000 im Januar. Die Zentralbank achtet dabei auch darauf, ob sich weiterer Lohndruck aufbaut, der der Inflation neue Nahrung verschaffen könnte.

An den Anleihemärkten hielten sich die kurzlaufenden Renditen auf ihren hohen Niveaus. Die zweijährigen US-Treasuries rentierten bei 5,035 Prozent und damit in Reichweite ihres 15-Jahres-Hochs. Die deutschen Pendants wurden mit 3,334 Prozent auf Vortagesniveau verzinst.

DIVIDENDENVERZICHT FRUSTRIERT LEG-ANLEGER

Bei den deutschen Unternehmen erhöht die Deutsche Post nach einem Rekordjahr die Dividende für 2022 und weitet das laufende Aktienrückkaufprogramm aus. "Es wird aber klar darauf verwiesen, dass es 2023 nicht in diesem Ton weitergehen muss", sagten die Analysten von Raiffeisen Research. Die Aktien des Bonner Konzerns gingen auf Berg- und Talfhart und standen zuletzt 0,9 Prozent im Plus.

Der komplette Verzicht auf eine Dividende erwischte die Anleger von LEG Immobilien hingegen kalt. "Das war noch härter als gedacht", sagten die Analysten von Baader Helvea. Im Schnitt hätten Investoren mit einer Ausschüttung von 3,25 Euro nach 4,07 Euro im Vorjahr gerechnet. LEG-Aktien rutschten bis zu 12,9 Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 59,10 Euro. Im Sog dessen verloren TAG Immobilien 3,7 und Aroundtown 5,9 Prozent. Vonovia lagen 2,7 Prozent tiefer. Hier belasteten zusätzlich die Korruptionsvorwürfe bei dem Wohnungskonzern, sagte ein Händler.

Keine Dividende und enttäuschende Gewinnmargen im Halbjahr trieben die Anleger auch scharenweise aus Titeln von JC Decaux. Die Aktien des auf Außenwerbung spezialisierten Unternehmens sackten in Paris um bis zu 12,6 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 19,91 Euro ab.

Bei Aktien der Credit Suisse ging es um sechs Prozent abwärts. Die Schweizer Großbank hat die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 verschoben und das mit offenen Fragen der US-Wertpapieraufsicht SEC begründet.

