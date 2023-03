GNW-Adhoc: Erfolg von Gamified Training lässt die Blase des Online-Vorteils platzen und veranlasst die BSH Home Appliances zu einer weltweiten Ausweitung ihrer Strategie

^COLOGNE, Germany, March 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Warenhersteller stehen in

einem immer stärkeren Wettbewerb mit neuen und aufstrebenden Marken, während der stationäre Einzelhandel gegen die Bequemlichkeit des Online-Shoppings ankämpfen muss. Aus diesem Grund muss das Einkaufserlebnis am Point of Sale genauso reibungslos und weitaus informativer sein als online, um die Kunden zu überzeugen, im Geschäft einzukaufen. ?Wir arbeiten seit 2018 mit BSH Home Appliances Northern Europe zusammen und haben einen Trainingsansatz entwickelt, bei dem simulationsbasierte Apps eingesetzt werden, die über Mobilgeräte bereitgestellt werden und Mitarbeitenden helfen, mehr Geräte zu verkaufen, indem sie Wissenslücken schließen." Der global agierende Haushaltsgerätehersteller BSH Home Appliances (https://attensi.com/de/erfolg-von-gamified-training-laesst-blase-des-online- vorteils-platzen-veranlasst-bsh-home-appliances-zu-weltweiten-ausweitung-ihrer- strategie/) Northern Europe hat die zentrale Rolle von Training bei diesen Bemühungen erkannt und wandte sich an Attensi (https://attensi.com/de/), um eine Trainingslösung der nächsten Generation zu entwickeln, die den Mitarbeitenden im Einzelhandel, die Bosch- und Siemens-Produkte verkaufen, bessere Produktkenntnisse vermittelt, mit dem Ziel, den Verkauf in den Geschäften zu verbessern. Produktwissen ist vor allem bei hochwertigen Produkten wie Haushaltsgeräten entscheidend. Hier müssen Hersteller und Einzelhändler zusammenarbeiten, um Verkaufsteams mit umfangreichem Fachwissen auszustatten. Mit einer Kombination aus Gaming, Coding und verhaltenspsychologischem Fachwissen hat das Attensi-Team ein Training entwickelt, das auf gamified und simulationsbasierten Apps (https://attensi.com/de/) basiert, die über Mobilgeräte abgerufen werden können. Die Lösung wurde im Rahmen eines Pilotprogramms in 20 Geschäften eingesetzt, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Training einer ganz bestimmten Produktfunktion lag: einer automatischen Dosierfunktion in Premium-Waschmaschinen von Bosch und Siemens. Die automatische Dosierfunktion misst und dosiert Waschmittel automatisch für jede Wäscheladung. ?Die automatische Dosierung ist eine innovative Funktion, an der die Menschen sehr interessiert sind, aber es ist hilfreich, wenn sie die Vorteile im Detail erklärt bekommen", erklärt Thomas Antonsen, Leiter Sell-out Management und Training Excellence bei BSH Home Appliances Northern Europe. ?Sachkundige und freundliche Angestellte, die persönlichen Kontakt bieten und schwierige Fragen beantworten können, werden nach wie vor geschätzt und erhöhen die Kaufbereitschaft der Kunden, vor allem, wenn es sich um teure Artikel wie Elektronik und Haushaltsgeräte handelt." Die Ergebnisse des Pilotprogramms waren dramatisch: * In den Geschäften, in denen die Mitarbeitenden trainiert wurden, stieg der Umsatz mit diesen Geräten um 26,2 %, während er in den Geschäften, die nicht an dem Training teilnahmen, um 13 % zurückging. * Auch die Rückmeldungen der Beschäftigten waren positiv: 100 % der Teilnehmenden waren der Meinung, dass das Training ihre Fähigkeit, Kunden Produkte zu empfehlen, verbessert hat. * Die Mitarbeitenden verbrachten bereitwillig 90 Minuten oder mehr mit dem ?Spielen" von Training-Apps, was zu einer Verbesserung der Produktkenntnisse um 93 % führte. ?Wir arbeiten seit 2018 mit BSH Home Appliances Northern Europe zusammen und haben einen Trainingsansatz entwickelt, bei dem simulationsbasierte Apps eingesetzt werden, die über Mobilgeräte bereitgestellt werden und Mitarbeitenden helfen, mehr Geräte zu verkaufen, indem sie Wissenslücken schließen", fügte Ellen Vrålstad, Attensi VP Sales and Business Development, hinzu. ?Die Daten zeigen, dass die Teilnehmenden das Training nicht nur zwei- oder dreimal absolvieren, sondern immer wieder zurückkommen und es in manchen Fällen bis zu zehnmal spielen." Der Erfolg des Pilotprogramms hat BSH Home Appliances einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschafft, da die Produkte im Ausstellungsraum besser zur Geltung kommen. Dies hat dazu geführt, dass das Programm bis 2022 weltweit eingeführt wurde - mit Trainings, die auf eine breitere Palette von Bosch- und Siemens-Produkten und -Funktionen ausgeweitet wurden, sowie mit neuen Wettbewerbselementen und anderen Aktualisierungen des Gamified-Lehrplans. Die Zusammenarbeit zwischen Attensi und BSH Home Appliances hat sich bereits von den nordischen Märkten auf die Vereinigten Staaten und die baltischen Staaten ausgeweitet, und es ist geplant, sie auch im Vereinigten Königreich umzusetzen. Um mehr über Gamified Simulation Training zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://attensi.com/why-gamification/ Über BSH Home Appliances BSH Home Appliances ist mit einem Gesamtumsatz von rund 3,9 Mrd. EUR und 60.000 Mitarbeitenden im Jahr 2020 ein weltweit führendes Unternehmen in der Hausgeräteindustrie. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst elf bekannte Hausgerätemarken wie Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sowie die Ökosystemmarke Home Connect und Dienstleistungsmarken wie Kitchen Stories. BSH produziert in 39 Fabriken und ist in rund 50 Ländern vertreten. BSH ist ein Unternehmen der Bosch-Gruppe. Über Attensi Mit dem Besten aus Psychologie, Lernen und Spielen motiviert Attensi Ihre Mitarbeitenden mit Gamified Simulation Training, das messbare Auswirkungen auf Ihre KPIs hat. Ob auf dem Handy, dem Desktop oder in der VR, Attensis Lösungen ermöglichen es den Menschen, neue Fähigkeiten und Verhaltensweisen auf unterhaltsame und ansprechende Weise zu erlernen. Die Ergebnisse ermöglichen es Unternehmen, sich beim Training, Onboarding und der Bindung von Mitarbeitenden auszuzeichnen. Attensi hat ein gamifiziertes Simulationstraining in über 150 Ländern und mehr als 50 Sprachen durchgeführt. Zu unseren Kunden gehören Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr. Media contact: Anthony Wong Anthony.wong@attensi.com (mailto:Anthony.wong@attensi.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37e5f5df- 771b-4584-9d7d-81f1c9d6a3fa °