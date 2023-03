SIEMENS - Reicht der Schwung für neue Hochs?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 150,220 € (XETRA)

Seit dem leicht versetzten Doppelboden an der mittelfristigen Unterstützung bei 94,81 EUR befindet sich das DAX-Schwergewicht in einem massiven Aufwärtstrend, der zuletzt den Widerstand bei 149,26 EUR erreichte und bereits leicht überschritten. Damit wurde im Rahmen dieses geradlinigen Aufwärtsimpulses die letzte Hürde vor dem Allzeithoch bei 157,96 EUR aus dem Januar 2022 erreicht. Gleichzeitig lief der Wert die großen Zielprojektionen der bisherigen initialen und zusammengesetzten großen Aufwärtsstrecken der letzten Wochen im Bereich von 149,99 bis 151,83 EUR an. Diese Zone wäre also prädestiniert für eine mehrtägige Korrektur, die den Schwung für einen Anstieg Richtung Rekordhoch aufbauen würde.

Aktuell zeigt sich die Aktie aber weit von einer solchen Gegenbewegung entfernt, sondern attackiert aktuell das bisherige Jahreshoch bei 152,20 EUR. Solange die Siemens-Aktie nicht erneut unter 146,00 EUR zurücksetzt, könnte es in Kürze also zum Sprung über 152,20 EUR kommen und damit im nächsten Schritt eine Kaufwelle bis zum Allzeithoch bei 157,96 EUR einsetzen. Sollte das Rekordhoch auch noch überschritten werden, sind Zugewinne bis 163,00 und 167,87 EUR möglich.

Sollte der Wert dagegen in den kommenden Tagen unter 146,00 EUR fallen, stünde eine Korrektur bis 142,82 und später bis 138,08 EUR an. Erst darunter wäre die Chance auf einen Anstieg an das Rekordhoch vergeben und ein Einbruch bis 125,56 EUR wahrscheinlich.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)