TAGESVORSCHAU: Termine am 9. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Rieter, Jahreszahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht 07:00 CHE: Baloise, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Analysten- und Pressecall) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall, 12.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pk) 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) 07:35 DEU: MLP, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: VCI Quartalsbericht und Jahreszahlen für 2022 22:05 USA: Oracle, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen ITA: Leonardo, Jahreszahlen ITA: Autogrill, Jahreszahlen ITA: Prada, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/23 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/23 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 02/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte) Jahr 2022 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Februar 2023 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Pk zu aktuellen Themen der Energie- und Industriepolitik 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu wettbewerbsrechtlichen Nachprüfungen der EU-Kommission bei Unternehmen, Luxemburg 10:00 DEU: IWH-Konferenz «Steigende Energiepreise - Wie kann der Umbau der deutschen Wirtschaft gelingen?» 10:30 DEU: Pk Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu Plänen für elektronische Patientenakten und Digitalisierungsstrategie 11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Online-Pressegespräch Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (gdv) zur Lage der IT-Sicherheit in Handel & Logistik, Berlin 12:00 DEU: Bundesweiter gewerkschaftlicher Aktionstag für die Einführung eines niedrigeren Industriestrompreises 18:00 DEu: Umsatzsteuertag des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) u.a. zu Umsatzsteuersätze als Steuerinstrument EUR: Treffen der EU-Innenminister (ca. 18.30 h Pk) BEL: Nato-Norderweiterungen: Türkei verhandelt mit Finnland und Schweden zu Beitritt SWE: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Stockholm CHN: Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, Fortsetzung (bis 11.3.23) USA: US-Präsident Biden stellt Haushaltsentwurf für 2024 vor

