Wienerberger beendet den Donnerstag mit -1,48% Verlust

Wienerberger musste heute einige Verluste hinnehmen. Ausgehend von 29,70 € bei Börsenstart ging es für Wienerberger heute -0,44 € nach unten. Zu Börsenschluss lag das Wertpapier dann bei 29,28 €. Relativ büßte die Wienerberger-Aktie also -1,48% ein. Vor Börsenschluss erholte sich die Aktie wieder von ihrem Tiefstkurs von 29,18 € Lange währte die Freude der Wienerberger-Anleger über den Gewinn des Vortages an diesem Donnerstag also nicht. Gestern noch verbuchte die Aktie ein hoffnungsvolles Plus von -0,20%. Trotz des negativen Negativergebnisses: Treue Anleger können sich bei Wienerberger über ganze 8,04% Zuwachs in den vergangenen 12 Monaten freuen.