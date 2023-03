Daimler Truck rechnet mit deutlichem Plus bei Umsatz und Ergebnis

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Nutzfahrzeuge-Hersteller Daimler Truck stellt sich nach einer deutlichen Belebung im vergangenen Jahr auf weiter gute Geschäfte ein.

Der Umsatz dürfte 2023 deutlich auf 55 bis 57 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch beim Betriebsgewinn werde ein Plus erwartet; die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft dürfte zwischen 7,5 und neun Prozent liegen und damit höher als 2022. Finanzchef Jochen Goetz sagte, Daimler Truck sei auf dem Weg, bei der Rentabilität zur Benchmark zu werden, aber angesichts der Inflation liege noch ein weiter Weg vor ihm. "Unser Ausblick zeigt, dass wir unsere Maßnahmen, die wir selbst in der Hand haben, zur Verbesserung unserer Finanzlage fortsetzen wollen."

2022 stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro, der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich um 55 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro. Die Umsatzrendite kletterte um 1,6 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Der Lkw-Hersteller profitierte von der anhaltend starken Nachfrage, während die Produktion von den Störungen in der Lieferkette beeinträchtigt gewesen sei, hieß es. Zugleich sei es gelungen, die Preise am Markt durchzusetzen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)