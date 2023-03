DAX® - Gewinnmitnahmen zum Wochenende

Der DAX® schlug sich in den letzten Tagen auf hohem Niveau sehr ordentlich. Schließlich versuchte das Aktienbarometer in dieser Woche immer wieder einen nachhaltigen Spurt über das Verlaufshoch bei 15.659 Punkten – gleichbedeutend mit der Auflösung der Anfang Februar etablierten Schiebezone, welche immerhin ein Anschlusspotenzial von 400 Punkten bereithalten würde. Doch damit dürfte es heute vorbei sein. Aufgrund der Vorgaben aus den USA sollte der DAX® zum Wochenabschluss den Rückwärtsgang einlegen. Die erste Unterstützung in Form der Tiefs der letzten beiden Handelstage bei gut 15.535/15.525 Punkten dürfte dabei durchschlagen werden. Weitere Haltezonen stecken das Aufwärtsgap von Anfang März bei 15.410/15.329 Punkten sowie die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.200 Punkten ab. Der letztere Auffangbereich wird inzwischen noch zusätzlich durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.168 Punkten) unterstützt. Der Blick in die USA ist derzeit besonders wichtig, denn bei allen drei großen Auswahlindizes – Dow Jones®, S&P 500® und Nasdaq-100® – stehen derzeit entscheidende Unterstützungen im Feuer. Besonders kritisch ist die Lage beim Dow, der gestern ein neues Jahrestief (32.191 Punkte) hinnehmen musste.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

