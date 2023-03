Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - US-Jobdaten im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er kaum verändert bei 15.633,21 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Von Reuters befragte Experten erwarten für Februar ein Stellenplus von 205.000 nach einem Zuwachs von 517.000 im Januar. Die Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Jobmarkt die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinsschritten bewegen könnte. In Deutschland legt das Statistische Bundesamt endgültige Daten zu den Verbraucherpreisen im Februar vor. Laut vorläufigen Ergebnissen lag die Inflationsrate wie bereits im Januar bei 8,7 Prozent.

Bei den Einzelwerten stellt sich Daimler Truck nach einer deutlichen Belebung im vergangenen Jahr auf weiter gute Geschäfte ein. Der Umsatz dürfte 2023 deutlich auf 55 bis 57 Milliarden Euro zulegen, teilte Lkw- und Bus-Hersteller mit. Zudem will die Deutsche Post in einer neuen Runde der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi in letzter Minute einen unbefristeten Streik abwenden.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.633,21

Dax-Future

15.431,00

EuroStoxx50

4.286,12

EuroStoxx50-Future

4.218,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.254,86 -1,7 Prozent

Nasdaq

11.338,36 -2,1 Prozent

S&P 500

3.918,32 -1,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.143,97 -1,7 Prozent

Shanghai

3.242,84 -1,0 Prozent

Hang Seng

19.431,28 -2,5 Prozent

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)