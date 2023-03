dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.03.2023

ROUNDUP: US-Jobmarkt bleibt trotz steigender Arbeitslosigkeit robust

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich trotz steigender Arbeitslosigkeit weiter von seiner starken Seite. Im Februar wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als im starken Vormonat, allerdings mehr als von Analysten erwartet. Die Arbeitslosenquote legte zu, jedoch von sehr niedrigem Niveau aus. Die Lohnentwicklung dürfte der US-Notenbank Fed in die Karten spielen, da sie hinter den Markterwartungen zurückblieb.

ROUNDUP 2: Energieverbrauch in der EU muss bis 2030 um fast zwölf Prozent sinken

BRÜSSEL - Die EU muss bis 2030 mindestens 11,7 Prozent weniger Energie verbrauchen. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Freitagmorgen in Brüssel. "Dieses Abkommen wird sicherstellen, dass wir unsere Klimaziele erreichen, unsere Unabhängigkeit von importierten russischen fossilen Brennstoffen beschleunigen und die Schwächsten in unserer Gesellschaft schützen können", sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

ROUNDUP 2: Streit um künftigen Mindestlohn - Teuerung erhöht den Druck

BERLIN - Angesichts der hohen Inflation ist Streit um die nächste Mindestlohnerhöhung in Deutschland entbrannt. Sozialverbände fordern eine kräftige Erhöhung von 12 auf 14 Euro und mehr. Die Arbeitgeber warnten vor "unrealistischen Höhen". Doch auch von den Gewerkschaften und aus der SPD kommt der Ruf nach stärkerer Entlastung der Beschäftigten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte deutlich, dass Fürsprecher einer kräftigen Steigerung nicht erneut direkte Hilfe der Politik erwarten dürfen. Zuständig ist wieder die Mindestlohnkommission. Hinter ihren verschlossenen Türen startet nun das Ringen um den Mindestlohn 2024.

ROUNDUP: Wirtschaft fordert von Optimist Scholz neue Zukunftsstrategie

MÜNCHEN - Seit Corona und wegen des Ukraine-Krieges überwiegen in der deutschen Wirtschaft schon lange Pessimismus und Sorgen. Beim Spitzentreffen mit Kanzler Olaf Scholz war dieser sicht- und hörbar um das Gegenteil bemüht - passend zu seinem neuen Motto "Zuversicht".

Scholz sieht gute Chancen für Einigung im Subventionsstreit mit USA

MÜNCHEN/WASHINGTON - Im drohenden Handelskonflikt zwischen der EU und den USA rechnet Kanzler Olaf Scholz mit einer für beide Seiten akzeptablen Einigung. "Wir gehen auch davon aus, dass wir gute Chancen haben, genau so ein Arrangement zustande zu bringen, so dass in Deutschland produzierte Sachen, in Frankreich produzierte Sachen, in Polen produzierte Sachen nicht skeptischer beäugt werden als in Kanada hergestellte Waren und Güter", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch der Messe in München.

Scholz: Sind auf nächsten Winter vorbereitet

MÜNCHEN - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schaut zuversichtlich auf den nächsten Winter. "Wir sind gut durch diesen Winter gekommen, und auf den nächsten Winter sind wir vorbereitet", sagte er am Freitag nach dem Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft am Rande der Handwerksmesse in München. "Es ist etwas, was im letzten Jahr niemand vorhergesagt oder -gesehen hat: Dass wir es schaffen würden, trotz des Stopps russischer Gaslieferungen keine Energiekrise zu haben", betonte er. "Dass es warm bleibt in Büros, Fabriken und den Hallen und den Wohnungen - und dass wir auch keine Wirtschaftskrise haben. Aber wir haben das miteinander hinbekommen."

ROUNDUP 2: Wirtschaftsverbände fordern neue Strategie für globalen Erfolg

MÜNCHEN - Die Lage von Industrie, Handwerk und Wirtschaft ist wegen unnötiger Bürokratie, hohen Steuern und teurer Energie nach Ansicht der großen deutschen Wirtschaftsverbände überaus kritisch. Derzeit müsse mit einer Vielzahl von Handicaps hantiert werden, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Freitagmorgen vor dem traditionellen Spitzengespräch der vier großen deutschen Wirtschaftsverbände mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Münchner Handwerksmesse. Deutschland brauche trotz der aktuellen Krisen wieder eine langfristigere Strategie, um weltweit erfolgreich zu bleiben.

ROUNDUP 2: Chinas Volkskongress bestätigt Xi im Amt - Großer Umbau der Regierung

PEKING - Chinas Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine beispiellose dritte Amtsperiode als Präsident bestätigt. Die 2952 handverlesenen Delegierten stimmten am Freitag auf ihrer Jahrestagung in Peking für eine Verlängerung seiner Amtszeit an der Spitze von Staat und Militär um weitere fünf Jahre. In der Großen Halle des Volkes billigte das nicht frei gewählte Parlament auch den seit langem größten Umbau der Regierung. Damit will sich die zweitgrößte Volkswirtschaft für den internationalen Wettbewerb stärken - besonders mit den USA.

Baugenehmigungen für Wohnungen auf niedrigstem Stand seit 2018

WIESBADEN - Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2018 gesunken. Die Behörden bewilligten 354 400 Vorhaben, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren 6,9 Prozent oder 26 300 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Niedriger war nach Angaben der Wiesbadener Behörde der Wert zuletzt im Jahr 2018 mit damals insgesamt 346 800 Einheiten.

