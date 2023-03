Georgisches Parlament lässt umstrittenes "Agenten"-Gesetz durchfallen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tiflis (Reuters) - Nach tagelangen Protesten hat das georgische Parlament Pläne für ein umstrittenes Gesetz zu "ausländischen Agenten" fallengelassen.

Die Abgeordneten stimmten am Freitag in zweiter Lesung gegen das Gesetz. Die Regierungspartei Georgischer Traum hatte das Vorhaben ursprünglich unterstützt, am Donnerstag aber nach dem massiven Widerstand in der Bevölkerung erklärt, sie werde den Gesetzesentwurf bedingungslos zurücknehmen. Nachdem das Parlament am Dienstag das Gesetz in erster Lesung gebilligt hatte, waren gewaltsame Proteste ausgebrochen.

Kritiker befürchteten, dass das Gesetz das Land von der Europäischen Union abgerückt und näher an Russland gebracht hätte. Das Vorhaben sah vor, Organisationen, die mindestens 20 Prozent ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland erhalten, als sogenannte ausländische Agenten einzustufen. Zudem sollten sie der Aufsicht durch das Justizministerium unterstellt werden. Bei Verstößen waren drakonische Geldstrafen vorgesehen.

