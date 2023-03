Kursverlust von -1,37% für Mayr-Melnhof Karton

Während das Volumen heute erheblich nach oben ging, war es für den Aktienkurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie genau umgekehrt.

Die Aktie verlor im Laufe des Tages -2,20 €, eine ernüchternde Kursentwicklung von -1,37%. Der Eröffnungspreis lag noch bei 159,00 €, bei Börsenschluss waren es noch 158,60 €.

Lange währte die Freude der Mayr-Melnhof Karton-Anleger über den Gewinn des Vortages an diesem Freitag also nicht. Gestern noch verbuchte die Aktie ein hoffnungsvolles Plus von -0,50%. Zusammen mit den heutigen Verlusten ist die Performance der Mayr-Melnhof Karton-Aktie damit leicht negativ: -0,13% liegt sie nun unter dem Preis von vor knapp zwölf Monaten.