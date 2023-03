Kursverluste bei At&S

Die At&S-Aktie wurde heute fleißig gehandelt, währenddessen bewegte sich der Aktienpreis nach unten. Das überdurchschnittliche Volumen wurde hauptsächlich von Verkäufern befeuert.

Ausgehend von 29,40 € bei Börsenstart ging es für At&S heute -0,60 € nach unten. Zu Börsenschluss lag das Wertpapier dann bei 29,00 €. Relativ büßte die At&S-Aktie also -2,03% ein. Somit verzeichnet At&S nun schon zum wiederholten Mal in Folge eine negative Kursentwicklung. Der heutige Verlust schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -33,87% schließt.