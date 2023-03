Leichter Verlust bei Omv

Mit leichten Verlusten beendete die Omv-Aktie ihren heutigen Börsenauftritt. Der Preis gab im Laufe des Tages leicht auf 44,94 € nach. Der Preis bei Börsenschluss lag damit um -0,22% unter dem Preis bei Börseneröffnung von 44,71 €.

Die Talfahrt bei Omv hält augenscheinlich also auch am heutigen Freitag an, wobei die Verluste des Vortages mit -1,03% heftiger ausfielen.

Ungeachtet des leichten Kursverlustes von heute weist die Aktie immer noch ein 12-Monats-Plus von 7,61% auf.