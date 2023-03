Litecoin Kurs fällt unter 70 Dollar – Unsicherheit über Silvergate, SVB und US-Geldpolitik

Ein Cocktail der Unsicherheit hat Litecoin und Co kurz vor dem Wochenende erfasst. Der Kollaps der Krypto Bank Silvergate, die Unruhen rund um SVB und geldpolitische Unwägbarkeiten sorgen für eine erneute Krisenstimmung am Markt.

Krypto-Werte befinden sich damit in Sippenhaft der jüngsten Verkaufswelle in der Techbranche.

Der Litecoin Kurs verliert vor diesem Hintergrund im Vergleich zum Vortag fast 10 Prozent. Eine Einheit kostet damit wieder weniger als 70 Dollar und damit so viel wie seit Anfang Januar nicht mehr.

SVB-Krise: Schockwellen für die globalen Finanzmärkte

Die Sorgen um den finanziellen Gesundheitszustand von SVB senden Schockwellen an die globalen Finanzmärkte einschließlich der Krypto-Welt. Am Mittwochabend hatte die Bank einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar beim Verkauf von Wertpapieren vermeldet und kündigte eine Kapitalerhöhung an. Hohe Zinsen hatten das Geschäft bei der Vergabe von Krediten in der Vergangenheit belastet.

Alles, was mit Risiko zu tun hat, werfen Anleger aus ihren Depots.

Da bislang nicht abzusehen ist, welche Auswirkungen die Turbulenzen aus dem Silicon Valley nach sich ziehen werden, gehen Investoren lieber auf Nummer sicher.