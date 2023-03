OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Ladeinfrastruktur für ...

KfW IPEX-Bank finanziert Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa Frankfurt am Main (ots) - - 40 Mio. EUR Beitrag der KfW IPEX-Bank - Erste Finanzierung der KfW IPEX-Bank für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit 40 Mio. EUR an den von Allego unter Einhaltung der Green Loan Principles aufgenommenen Kreditfazilitäten in Höhe von 400 Mio. EUR. Allego ist ein führender Betreiber von Ladestationen in ganz Europa. Mit der Finanzierung wird Allego eine umfangreiche Vertragspipeline erfüllen und sein Netz von Ultra-Schnellladesäulen an wichtigen Standorten vor allem in Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern ausbauen. "Wir freuen uns, unsere erste Finanzierung für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bekannt geben zu können", so Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Vorreiter in diesem aufstrebenden Segment zu sein, passt sehr gut zu unserer langjährigen Praxis, Projekte in den Bereichen Umwelt und Klimaschutz auf der ganzen Welt zu finanzieren." Die Kreditfazilität unterstützt die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in ganz Europa - ein Segment, das derzeit in allen Regionen erheblich unterversorgt ist und eine wichtige Grundsäule für den Übergang zu Netto-Null-Mobilität darstellt. Die Societe Generale fungierte als Strukturierungsbank und Agent, und die Societe Generale sowie die Banco Santander fungierten als Mandated Lead Arranger und Bookrunner für diese Fazilität. Über Allego Allego liefert Ladelösungen für alle Arten und Modelle von Elektrofahrzeugen und unterstützt damit Verbraucher, Unternehmen und städtische Infrastrukturen. Als führendes Unternehmen im Bereich Ladelösungen hat Allego ein internationales Ladenetzwerk mit knapp 40.000 öffentlichen Ladepunkten aufgebaut, die auf dem gesamten europäischen Markt betrieben werden. Diese Ladelösungen sind mit der firmeneigenen Plattform EV-Cloud verbunden. Allego verfolgt das Ziel, unabhängig von Fahrzeugmodell oder Netzzugehörigkeit unabhängige, zuverlässige und sichere Ladelösungen anzubieten. Als Pionier im Bereich der Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ist Allego ständig bestrebt, das Laden von Elektrofahrzeugen für alle einfacher, bequemer und angenehmer zu machen. Über die KfW IPEX-Bank Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten. Pressekontakt: Antje Schlagenhaufer KfW IPEX-Bank, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de Tel. 069 7431-4009 E-Mail: mailto:Presse.IPEX@kfw.de, Internet: http://www.kfw-ipex-bank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5460226 OTS: KfW IPEX-Bank