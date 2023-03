Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zur Hohenzollern-Einigung

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Hohenzollern-Einigung:

"Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht!" Das so berühmte wie martialische Zitat stammt aus der legendären "Hunnenrede" des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. anno 1900. Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ururenkel des ollen Schnauzbartträgers, schlägt dieser Tage deutlich moderatere Töne an. Mit dem Verzicht des obersten Hohenzollern auf die beiden Entschädigungsklagen deutet sich eine Einigung an - aber die Kuh ist noch nicht vom Eis. Statt eines Rechtsstreites müssen sich der Staat und die einstige preußische Herrscherfamilie wieder an den Verhandlungstisch setzen, von dem Kulturstaatsministerin Claudia Roth vergangenes Jahr entnervt geflohen war.