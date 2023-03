Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Armut / Krieg

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Armut / Krieg:

"Folgt man den Berechnungen des Paritätischen Gesamtverbands, fallen ein Sechstel der Bevölkerung in Deutschland unter die Armutsgrenze. Freilich sind Statistiken immer ein Stück weit zu hinterfragen. Ein paar Reiche mehr (und auch davon gab es trotz der Krise viele) machen den Rest der Bevölkerung rein rechnerisch ärmer. Aber: Nach Corona kam der Krieg, und mit dem Krieg eine Inflation, wie sie die meisten heute Lebenden noch nicht durchlitten haben. Was die Mittelschicht rechnen lässt, führt bei geringen bis sehr geringen Einkommen zu echter Not. Und dabei sind die horrend gestiegenen Energiekostenabrechnungen noch gar nicht alle verschickt worden. Merke: Krieg ist nicht nur ein unmenschlicher Zustand, er kommt auch alle - mit Ausnahme der Rüstungsindustrie - teuer zu stehen."/ra/DP/he