Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zum Angriff auf Nord-Stream-Pipelines

RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung' zum Angriff auf Nord-Stream-Pipelines:

"Mit einem großen Knall sind in Deutschland und den USA zeitgleich Informationen an ausgewählte Medien durchgestochen worden, die bis dahin von den jeweiligen Nachrichtendiensten und Ermittlungsbehörden eisern beschwiegen wurden. Gleichlautende Berichte auf zwei Kontinenten - das erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit der ansonsten womöglich abenteuerlich anmutenden Meldungen über eine kleine Reisegruppe, die mal eben mit Hunderten Kilogramm Sprengstoff in einer Mietjacht losschippert und im bestbewachten Seegebiet der Welt einen Milliardenschaden nebst Umweltkatastrophe herbeisprengt. Die USA wären damit aus dem Kreis der Verdächtigen heraus - wenigstens das eine beruhigende Vorstellung bei der jetzt präsentierten Version der Anschläge. Verstörend daran ist die Einsicht, dass unser Land tatsächlich so schwach und hilflos sein könnte, dass sechs Leute seine kritische Infrastruktur ungestraft pulverisieren konnten."/ra/DP/he