Pressestimme: 'Südkurier' zu Tarifauseinandersetzung Post

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Tarifauseinandersetzung Post:

"Noch besteht Hoffnung, dass sich ein großer Arbeitskampf bei der Post abwenden lässt. Mit einem letzten Gesprächsangebot durchkreuzt der Konzern die Strategie der Gewerkschaft Verdi, in Zeiten hoher Inflation ein Exempel für die Arbeitnehmer zu statuieren. Niemand bestreitet, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten gerade den unteren Einkommensgruppen besonders zusetzen. Aber 15 Prozent Gehaltszuwachs wollen auch für einen glänzend dastehenden Arbeitgeber wie die Post erst einmal finanziert sein. Trotzdem, im Mäntelchen des notleidenden Brötchengebers kann der Konzern bei der Verhandlungsrunde heute kaum auftreten. Die Geschäftszahlen weisen neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn aus. Warum also nicht eine Scheibe davon für die Beschäftigten abschneiden? Der Haken: Nicht sie haben dieses Ergebnis erwirtschaftet, das Geld kommt aus dem Auslandsgeschäft. Die Post wird es der Gewerkschaft unter die Nase reiben. Man wird sich irgendwo in der Mitte treffen müssen."