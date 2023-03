Scholz trifft Wirtschaftsverbände zu Spitzengespräch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft die Chefs der vier großen deutschen Wirtschaftsverbände am Freitag (11.00 Uhr) zum traditionellen Spitzengespräch am Rande der Münchner Handwerksmesse. Die Auswahl an möglichen Themen für die Runde ist lang: Neben den Energiepreisen beschäftigen auch die Energiewende, Fachkräftemangel oder Bürokratieabbau die Wirtschaft.

Erst am Mittwoch hatte Handwerkspräsident Jörg Dittrich bei der Messe die Politik vor zusätzlichen Belastungen der Wirtschaft in der Krise gewarnt und gefordert: "Wir brauchen eine Entlastung von Steuern und Abgaben und vor allem von Bürokratielasten" - damals mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als Gesprächspartner. Neben Dittrich werden am Freitag auch BDA-Präsident Rainer Dulger, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und DIHK-Präsident Peter Adrian erwartet./ruc/DP/jha