Sehr kleines Minus bei Uniqa Insurance Group

Bei Börsenschluss gab es ein kleines Minus für die Uniqa Insurance Group-Aktie.

Bei einem Schlusspreis von 8,23 € ergab der heutige Tag ein minimales Minus bei einem sehren geringen Kursverlust von -0,12% auf den Vortagesschlusskurs von 8,24 €.

Uniqa Insurance Group konnte den gestrigen Kursverlust von -0,84% also nicht ausgleichen, setzte den Abwärtstrend aber zumindest nicht mehr ganz so erheblich wie am Vortag fort.

Ungeachtet des Verlusts sieht die langfristige Entwicklung für Uniqa Insurance Group-Anleger mit satten 22,11% in den letzten 12 Monaten großartig aus.