Sorgen um US-Banken ziehen Dax nach unten

Frankfurt (Reuters) - Befürchtungen über Probleme im US-Bankensystem machen dem Dax zu schaffen.

Der deutsche Leitindex notierte am Morgen am Freitag 1,7 Prozent tiefer bei 15.375 Punkten. Die Ankündigung einer Not-Kapitalerhöhung hatte die Aktie der Silicon Valley Bank (SVB), die Tech-Unternehmen und Start-ups fördert, am Donnerstag massiv einbrechen lassen. Durch die kräftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank und die hohe Inflation sind viele junge Unternehmen in schweres Fahrwasser geraten. Der daraus folgende Zusammenbruch von Bankaktien in den USA und Asien zog die Aktienmärkte weltweit nach unten. "Ich denke, es gibt Spekulationen, dass es größere Probleme innerhalb des US-Bankensystems gibt", sagte ING-Ökonom Rob Carnell in Singapur. Auch deutsche Geldhäuser wie Commerzbank, Deutsche Bank und Deutsche Pfandbriefbank verloren zeitweise bis zu 7,7 Prozent.

