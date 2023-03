SVB FINANCIAL - Die ersten sprechen schon von Bailout!

SVB Financial Group - WKN: A0ET46 - ISIN: US78486Q1013 - Kurs: 106,040 $ (Nasdaq)

Aus einem vorbörslichen Minus von 30 % wurde gestern bei der Aktie von SVB Financial ein absolutes Kursdesaster. Um 60 % crashte der Anteilschein der auf die Finanzierung von Wachstumsunternehmen und Start-ups spezialisierten Bank aus dem Silicon Valley. Begleitet wurde der Ausverkauf von sich überschlagenden News.

Nachdem das Unternehmen gestern bekannt gegeben hatte, dass es ein riesiges 21 Mrd. USD schweres Anleiheportfolio mit einem Verlust von 1,8 Mrd. USD veräußert hatte, um die Struktur seines Portfolios zu verbessern, kamen über den Tag hinweg immer mehr Fragen bezüglich der Solvenz der Bank auf.

Zum einen zweifeln die Investoren daran, dass die angekündigte 2,25 Mrd. USD schwere Kapitalmaßnahme ausreichen wird, die Löcher in der Bilanz zu stopfen. Zum anderen meldeten sich, während CEO Gregory Becker Klienten anrief, um ihnen zu versichern, dass ihre Gelder sicher seien, verstärkt Größen der VC-Branche, die Unternehmen rieten, ihre Gelder von der Bank abzuziehen, darunter beispielsweise auch Peter Thiel und sein Founders Fund.

Ende Februar 2023 hatte SVB Kundeneinlagen in einem Wert von 326 Mrd. USD, Ende 2022 waren es noch 341 Mrd. USD.

Muss ein Rettungsmanöver her?

Der Hedgefondsmanager Bill Ackman twitterte, die US-Regierung müsse sogar über einen "stark verwässernden Bailout" nachdenken, wenn sich keine private Lösung zur Rettung der Bank finden lasse. Solche Aussagen hat man seit der Finanzkrise nicht mehr gehört.

Sollte SVB Financial untergehen, würde seiner Meinung nach ein wichtiger Treiber der Wirtschaft ausfallen, da viele VC-Gesellschaften Kredite bei SVB Financial aufgenommen hätten und auch ihre Einlagen zum Großteil dieser Bank anvertrauen. SVB Financial ist einer der wichtigsten Geldgeber im Silicon Valley.

Später stellt Ackman klar: Bei einem möglichen Bailout ginge es ihm nicht darum, die Aktionäre zu schützen, sondern vorrangig die Gelder der Einleger. Ein potenzieller Bankrun ist aktuell wohl das größte Problem der Bank und könnte im Extremfall zu einem Flächenbrand im Bankensektor führen.

Die SVB-Aktie setzte ihren Crash auch im nachbörslichen Handel fort und verlor weitere 20 % an Wert.

Fazit: Erst Silvergate Capital aus dem Kryptosektor, nun SVB Financial aus dem Bereich VC und Technologie: Wer ist der nächste? Das denkt wohl auch der Markt und schickte gestern den kompletten Bankensektor um 8 % gen Süden. Es kommen wieder mulmige Gefühle bei Investoren auf wie zuletzt vor 15 Jahren. Überzieht die Fed mit ihrem harten Kurs?

SVB Financial Group-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)