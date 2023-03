Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung lädt Ökonomin Kemfert ein

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) des Landtags zur Klimastiftung MV will am Freitag die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin; 10.00 Uhr) in Schwerin befragen. Auch der Berater Friedbert Pflüger (CDU; 11.30 Uhr) wird erwartet. Kemfert hatte den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 früh als überflüssig angesehen, Pflüger - der auch dem Aufsichtsrat des Lobbyverbands "Zukunft Gas" vorsitzt - hatte das Projekt unterstützt.

"Wir wollen aufklären, welche objektiven Daten, Untersuchungen und Hinweise es seinerzeit gab, die für beziehungsweise gegen den Bau einer weiteren Pipeline durch die Ostsee sprachen, welche Alternativen es gegeben hätte und wie die dann getroffene Entscheidung für eine weitere Gasleitung aus Russland zustande kam", sagte der Ausschussvorsitzende Sebastian Ehlers (CDU) am Donnerstag in Schwerin.

Die Klimastiftung steht seit ihrer Gründung im Jahr 2021 in der Kritik, da sie die Fertigstellung der deutsch-russischen Pipeline unterstützt hatte.