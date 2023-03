MLILY: Fokus auf Innovation und Forschung & Entwicklung von Null-Druck-Schlaftechnologie

MLILY hat als Ausgangspunkt das Wohlergehen von Körper und Geist sowie den gesunden Schlaf im Blick und konzentriert sich auf die Innovation und Forschung von Null-Druck-Schlaftechnologie. Ziel ist es, eine erholsame, verjüngende Schlafumgebung für Körper und Geist zu schaffen und Kunden weltweit einen tiefen, qualitativ hochwertigen Schlaf zu ermöglichen.

MLILY produziert Matratzen und andere Schlafprodukte mit dem Ziel, den Menschen zu helfen, einen besseren und tieferen Schlaf zu bekommen. Dabei konzentriert sich MLILY auf die Forschung und Verbesserung von Matratzenmaterialien.

Ein tiefer Schlaf erfordert eine gute Matratze. Die menschliche Wirbelsäule hat eine natürliche S-förmige physiologische Krümmung. Eine Matratze, die zu hart oder zu weich ist, passt nicht zur Körperkurve. Dies führt zu Schlafstörungen, Körperschmerzen und sogar Wirbelsäulenverformungen.

Wenn die Matratze zu hart ist, fühlt der menschliche Körper den umgekehrten Druck von der Matratze. Die Wirbelsäule und Muskeln sind in einem steifen und angespannten Zustand, was zu einer erhöhten Anzahl von Umdrehungen führt und somit die Länge des Tiefschlafzyklus verkürzt. Nach dem Aufwachen können dadurch Körperschmerzen auftreten. Wenn die Matratze zu weich ist, ist die Unterstützung nicht ausreichend, was zu einem Absinken des Körpers führt und zu übermäßigem Biegen der Wirbelsäule, um die Spannung von der Matratze zu tragen. Dies erschwert das Ein- und Durchschlafen, sodass der Körper sich die ganze Nacht über nicht entspannen und erholen kann.

Die Null-Druck-Schlaftechnologie von MLILY kann dem menschlichen Körper gleichmäßige Unterstützung bieten, die Form und das Gewicht des Körpers erfassen und sich der Körperform anpassen. Außerdem kann sie das Körpergewicht umfassend absorbieren und gleichmäßig verteilen, sowie die natürliche physiologische Krümmung der Wirbelsäule während des Schlafens beibehalten. Folglich wird der Druck, den der Körper bei den Kontaktstellen der Matratze spürt, nahezu auf Null reduziert. Ein druckfreier und bequemer Schlaf wird dadurch ermöglicht. Sie kann auch indirekt die Häufigkeit von Drehungen und Muskelaktivitäten während des Schlafes reduzieren, sodass Körper und Geist leichter einschlafen, was zu einer Verbesserung der Qualität des Tiefschlafs beiträgt.

Mentaler Stress wird durch 8 Stunden Schlaf abgebaut und körperlicher Stress wird durch die Null-Druck-Schlaftechnologie von MLILY reduziert. Der 21. März ist der Welt-Schlaftag und MLILY hofft, dass jeder, der im Leben beschäftigt ist, seinen Stress abbauen und einen guten Schlaf bekommen kann, um jeden Tag voller Energie aufzuwachen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230310005227/de/

MLILY Kim Shao zhenzhen.shao@mlily.com